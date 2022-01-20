Пристройка к поликлинике №1 в Реутове появится до конца года

Современную пристройку к городской поликлинике № 1 в Реутове возведут до конца года. Корпус возвысится на четыре этажа. Внутри откроют кабинеты травматолога, терапевта, стоматолога и многих других специалистов.

Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов. По его словам, благодаря пристройке поликлиника сможет принимать в смену на 250 пациентов больше.

Строительные работы здесь идут по графику, до конца года завершим их Станислав Каторов.

В новом здании появятся перевязочная, кабинет ревматолога, физиотерапевтический кабинет, отделения профилактических осмотров, диспансеризации и неотложной помощи.

Новое помещение соединят переходом с основным корпусом поликлиники. Внутренний дворик благоустроят и озеленят.

Все это позволит увеличить мощность поликлинического звена в Реутове до двух тысяч пациентов в день.

Ранее стало известно, что открыли набор врачей и медсестер в новую поликлинику в 10-м микрорайоне Реутова.