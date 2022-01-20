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    20 января 2022, 16:37

    Пристройка к поликлинике №1 в Реутове появится до конца года

    Анастасия Аброськина

    Современную пристройку к городской поликлинике № 1 в Реутове возведут до конца года. Корпус возвысится на четыре этажа. Внутри откроют кабинеты травматолога, терапевта, стоматолога и многих других специалистов.

    Пристройка к поликлинике №1 в Реутове появится до конца года | Изображение 1

    Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов. По его словам, благодаря пристройке поликлиника сможет принимать в смену на 250 пациентов больше.

    Строительные работы здесь идут по графику, до конца года завершим их

    Станислав Каторов.

    В новом здании появятся перевязочная, кабинет ревматолога, физиотерапевтический кабинет, отделения профилактических осмотров, диспансеризации и неотложной помощи.

    Пристройка к поликлинике №1 в Реутове появится до конца года | Изображение 2

    Новое помещение соединят переходом с основным корпусом поликлиники. Внутренний дворик благоустроят и озеленят.

    Все это позволит увеличить мощность поликлинического звена в Реутове до двух тысяч пациентов в день.

    Ранее стало известно, что открыли набор врачей и медсестер в новую поликлинику в 10-м микрорайоне Реутова.