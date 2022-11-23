23 ноября 2022, 17:00
Пристройка к гимназии № 8 появилась в Коломне
Гимназия № 8 в городском округе Коломна увеличилась на 200 мест благодаря новой пристройке. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал зданию заключение о соответствии.
Новая четырехэтажная пристройка включает в себя учебные классы, медицинский блок, библиотеку, офисные кабинеты, спортивный зал и IT-зону.
Реклама
После открытия нового здания в гимназии начнут обучаться еще 200 школьников.
Реклама
Всего в Подмосковье в этом году завершили строительство свыше 20 школ, напомнили в пресс-службе Стройнадзора региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый детский сад откроют в Кубинке после новогодних праздников, он примет около 330 воспитанников.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
Строительство
Реклама
Реклама