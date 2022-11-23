Подмосковье 23 ноября 2022, 17:00 Пристройка к гимназии № 8 появилась в Коломне

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Гимназия № 8 в городском округе Коломна увеличилась на 200 мест благодаря новой пристройке. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал зданию заключение о соответствии.

Новая четырехэтажная пристройка включает в себя учебные классы, медицинский блок, библиотеку, офисные кабинеты, спортивный зал и IT-зону.

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После открытия нового здания в гимназии начнут обучаться еще 200 школьников.

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Всего в Подмосковье в этом году завершили строительство свыше 20 школ, напомнили в пресс-службе Стройнадзора региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый детский сад откроют в Кубинке после новогодних праздников, он примет около 330 воспитанников.

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