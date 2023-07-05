Подмосковье 05 июля 2023, 11:38 Пристройка к гимназии № 13 в Долгопрудном появится в 2025 году Конкурентная политика

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На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении открытого конкурса на реконструкцию гимназии № 13 в Долгопрудном с возведением пристройки на 300 мест. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Также подрядчику предстоит провести работы по отделке помещений и установке оборудования. Реконструкцию проведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ожидается, что все работы по обновлению учебного учреждения завершатся в 2025 году.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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