Пристройка к гимназии и школа на 1375 мест могут появиться в Солнечногорске

Пристройку к гимназии № 6 и новую школу на 1375 мест планируют создать в Солнечногорске. Возведение этих социальных объектов предусмотрели на 2024–2025 годы.

Об этом рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. Он уточнил, что уже выдали два градостроительных плана.

Пристройка к гимназии № 6 на Банковской улице и школа на 1375 мест в деревне Голубое могут появиться в Солнечногорском округе Владислав Гордиенко.

По его словам, в новой пристройке к гимназии № 6 на Банковской улице планируют предусмотреть 300 мест.

За прошлый год выдали около девяти тысяч ГПЗУ для возведения нежилых построек. Из них 400 — под социальные объекты.

Об этом рассказали в подмосковном комитете по архитектуре и градостроительству. ГПЗУ — это документ, из которого инвестор или застройщик узнает о перспективах развития своего участка.

Услуга по регистрации градостроительного плана на земельном участке доступна на портале госуслуг.