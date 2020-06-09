    09 июня 2020, 20:50

    Пристройка дополнит школу №30 в Балашихе к декабрю этого года. Там будет 400 мест

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Возведение школьной пристройки на 400 мест завершат до конца года в Балашихе. Она появится на Летной улице в микрорайоне Авиаторов. Там уже началась внутренняя отделка, а на улице — благоустройство дворика.
    Пристройка дополнит школу №30 в Балашихе к декабрю этого года. Там будет 400 мест | Изображение 1

    Сам корпус будет дополнением к средней общеобразовательной школе № 30. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

    В настоящее время на объекте ведется кладка стен и кровли, устройство входных групп. Уже выполняется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей

    Владимир Локтев.
    Пристройка дополнит школу №30 в Балашихе к декабрю этого года. Там будет 400 мест | Изображение 2

    Там разместят лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотеку и не только. Во дворике появится спортивная зона с площадками для игр и местами отдыха.

    Новую пристройку возводят по президентскому национальному проекту «Современная школа» и финансируют за счет бюджета. Ее планируют создать к декабрю.

    Пристройка дополнит школу №30 в Балашихе к декабрю этого года. Там будет 400 мест | Изображение 3

    Еще к концу текущего года в микрорайоне Авиаторов появится детский сад для 110 малышей. В трехэтажном здании разместят спальни и игровые комнаты, залы для занятий физкультурой и музыкой.

    Кроме того, после временной паузы в округе также продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», взялись за ранее начатое возведение общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский.