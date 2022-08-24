Приставы вернули ошибочно списанные деньги предпринимателю из Дубны

Предприниматель из Дубны обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Ранее приставы наложили на него штраф и взыскали исполнительный сбор, сумма которого была на семь тысяч рублей больше положенного. Уполномоченный помог решить проблему.

За помощью к омбудсмену обратился производитель биодобавок. Он рассказал, что получил штраф суммой 50 тысяч рублей, а исполнительный сбор списали раньше положенного. Его сумма при этом была больше на семь тысяч рублей.

После обращения в УФССП, приставы провели проверку. Оказалось, что предприниматель не получил постановление о возбуждении исполнительного производства, чтобы он мог вовремя выплатить штраф. Лишние списанные деньги объяснили технической ошибкой и уже вернули бизнесмену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал факторы успеха Подмосковья в новых экономических условиях. Он рассказал, что регион продолжает развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы.