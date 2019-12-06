Пришел, увидел, забрал с собой. Как в Подмосковье законно срубить живую елку

Елку в подмосковном лесу можно будет срубить законно. С 20 декабря в двух лесных питомниках области появятся специальные плантации новогодних деревьев. Хвойную красавицу там можно выбрать и срубить самостоятельно. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

Сегодня за незаконную вырубку лесных насаждений предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от трех тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. Если же нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность. Поэтому елки мы привыкли покупать либо на специальных базарах, либо в магазинах.

Однако теперь дерево можно привезти прямиком из леса. С 20 декабря в двух подмосковных питомниках можно самостоятельно срубить новогоднее украшение. Для этого откроют плантации хвойных деревьев разного возраста и размера. Каждый желающий сможет найти себе елку по душе и карману.

Все за елками! Где купить новогоднее дерево в Подмосковье? Подробнее

«Цены в питомниках очень демократичные, стоимость елочки до полуметра начинается от 300 рублей, а вот елочку в 1,5-2 метра можно будет выбрать за 700 рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Получить елку довольно просто: нужно выбрать ее, срубить, оплатить через приложение Сбербанка и получить специальный документ.

«Сейчас в двух питомниках на выбор всем желающим представлено более 40 тысяч хвойных деревьев. Это наши традиционные породы: ель и сосна», — отметил Иван Советников.

Питомники располагаются на северо-западе, в Дмитровском, и на юго-востоке, в Раменском городских округах. Для тех, кто будет добираться издалека, и для тех, кто хочет провести время на природе, предусмотрены места для приготовления шашлыков, а также угощение чаем, баранками и пирожками.

А для всех посетителей Дмитровского лесного питомника будет организована еще и праздничная программа. В выходные дни, 21-22 и 28–29 декабря, с 11:00 до 16:00, встречать гостей будут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые зададут всем охотникам за новогодней елочкой вопросы шуточной викторины, а победителей наградят памятными подарками.

Дмитровский питомник находится по адресу: город Дмитров, улица Сосновая, 1а. Ульянинский (Виноградовский) питомник расположен в селе Ульянино, в Ульянинском лесничестве, кварталах 74-75.