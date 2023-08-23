Подмосковье 23 августа 2023, 12:29 Прирост молодых семей и инвестиций: как меняется Домодедово

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Созданный в Домодедове уровень жизни стремительно привлекает новых инвесторов и молодые семьи. Лишь в прошлом году в городском округе создали 4,5 тысячи рабочих мест, капитально отремонтировали три школы, построили два детских сада. В июле в аэропорту открыли новый терминал Т-2.

В Домодедове работает крупнейший оптово-распределительный комплекс «Мираторг», а визитной карточкой и локомотивом городского округа остается аэропорт. При поддержке партнеров из ВТБ растет самая большая в Подмосковье особая экономическая зона «Максимиха».

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Спрос на образовательные центры в Домодедове традиционно высокий. В жилом комплексе «Прибрежный парк» строят школу со скалодромом и детский сад, в микрорайоне Южном возобновили строительство школы.

В 2023 году появится детский сад в селе Ям. В 2024-м откроют школы в жилом комплексе «Домодедово парк» и в Барыбине.

Продолжается строительство поликлиники в микрорайоне Южном. Все медицинские центры оснащают цифровым оборудованием. Отремонтировали Востряковскую амбулаторию, открыли инфекционный комплекс в городской больнице.

Парки в Домодедове — одни из самых лучших в Подмосковье. Среди них «Елочки», «Константиновский», «Городской лес». Благоустраивают парк «Взлет» в микрорайоне Авиационном — появятся игровые и спортивные площадки, велодорожки, амфитеатр.