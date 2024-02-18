Подмосковье 18 февраля 2024, 19:28 Природоохранную зону создадут в Ленинском городском округе Министерство экологии и природопользования Московской области

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Министерство природных ресурсов и экологии России согласовало создание особо охраняемой зоны вокруг памятника природы «Суханово», расположенного в Ленинском городском округе. Площадь территории нового заповедника превысит 71 гектар.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что проектируемая ООПТ включает ряд ценных комплексов. Среди них леса различных типов, а также луга.

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«Также ценным природно-культурным объектом является старинный парк усадьбы „Суханово“ с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь установлены местообитания 15 охраняемых видов фауны и краснокнижного растения — рябчика шахматного», — указал Тихон Фирсов.

При проведении исследований территории будущего памятника специалисты выявили богатое разнообразие насекомых, в частности бабочек, в этой местности. В районе обитают краеглазка эгерия, коконопряд молочайный, медведица-хозяйка, шашечница авриния и другие виды.

Кроме того, установлено присутствие других краснокнижных животных, таких как обыкновенный уж, черный коршун, дятел — средний пестрый, зеленый и седой.

Планируется, что к середине текущего года будет разработан проект постановления, предполагающий создание охранной зоны вокруг памятника природы «Суханово», от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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