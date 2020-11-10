Природный заказник с 64 видами животных появился в Волоколамске

Заказник областного значения появился в междуречье Каменки, Педни и реки Оселье, объединив Судниковское и Волоколамское лесничества. Об этом сообщила заместитель главы Министерства экологии и природопользования региона Ирина Стальнова.

На стадии проектирования природного заказника специалисты зафиксировали большое видовое разнообразие флоры и фауны Ирина Стальнова.

Она рассказала, что территорию, которую первоначально хотели отдать природному заказнику, увеличили в три раза. Это связано с большим разнообразием ценных экосистем, найденных здесь.

Уникальность «Чередовского» еще и в том, что на его территории много холмов, а их протяженность варьируется от 400 метров до километра. Кроме того, здесь есть переходные и верховые болота.

На охраняемой территории запретили строительство, прокладку дорог, разведение костров и все действия, нарушающие правила заказника.