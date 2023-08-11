Подмосковье 11 августа 2023, 18:04 Природный заказник в Щелкове очистят от сухостоя Фото Комитет лесного хозяйства МО

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Природный заказник «Озерный» в Щелкове приведут в порядок по поручению Минэкологии Московской области. Территорию очистят от неликвидной древесины и сухостоя.

«Уборка благотворно скажется на состоянии экосистем заказника. Такую растительность необходимо удалять, потому что ее присутствие ухудшает санитарное состояние древостоя, создает условия для размножения вредителей, повышает пожароопасность», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В щелковском заказнике обитают 88 видов позвоночных животных, семь видов рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 57 видов птиц и 17 видов млекопитающих. В их число входят представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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