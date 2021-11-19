Новый стандарт обращения с отходами снизит ущерб природе Подмосковья

Подмосковье стало первым регионом РФ, который полностью перешел на новый стандарт обращения с коммунальными отходами. Задача новой создаваемой индустрии — максимально снизить ущерб природе области.

Она также призвана минимизировать количество бытовых отходов, попадающих на «захоронение» в землю. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день 95% жителей Подмосковья разделяют отходы у себя дома и отправляют их по двухпоточной системе», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Принцип данной системы заключается в разделении стадии накопления отходов на две составляющие — полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования, и прочие отходы.

К первой относят так называемый сухой мусор: полимерные отходы, бумагу и картон, металл, стекло и прочие. Ко второй — смешанные, то есть пищевые, растительные и иные виды отходов. Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами. Собираемое отдельно вторсырье остается более высокого качества, чем смешанное. Далее с мест накопления отходы из разных контейнеров вывозят отдельным транспортом.

На сегодняшний день благодаря современным способам переработки отходам можно дать вторую жизнь. Из пластиковых бутылок производят, например, ручки, бутылки, одежду, обувь и многое другое, а из алюминиевых банок — мебель, автомобильные запчасти, новые банки, окна, радиаторы отопления и тому подобное.

Источник фото: пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья

Переработав пластик второй и четвертой категории и пакеты со стретч-пленкой, можно получить ЭКОлавочку.

Дополнительно сдать вторичное сырье можно на «ЭКОпункт» — автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Он позволяет не только собирать вторичное сырье и направлять его на переработку, но и получать баллы. Их можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания. За единицу сданной тары начисляются баллы.

На сегодняшний день «ЭКОпункты», расположенные на территории Московской области, собрали 65 316 пластиковых бутылок и 21 663 алюминиевых банки. Собранное вторичное сырье направляют на переработку, после чего оно обретает вторую жизнь.