Приокско-Террасный заповедник поздравит себя с 75-летием акцией по уборке мусора

Источник фото: Приокско-Террасный заповедник

Самые активные участники получат памятные подарки от заповедника, а победителю предоставят право назвать детеныша зубра, который родился в Приокско-Террасном заповеднике. В августе пройдет торжественное вручение наград при участии представителей Минприроды РФ.

Источник фото: РИАМО

«Сегодня мусор появляется даже в самых отдаленных заповедных уголках нашей страны и планеты, — отметила исполняющая обязанности директора Светлана Родионова. — Бытовые отходы попадают в природу из городов, окон автомобилей и остаются на туристических стоянках. Дом — то самое место, которое люди держат в чистоте. Проявляя заботу об окружающей среде, человек постепенно осознает, что вся природа — это его дом и здесь тоже нужно убираться».

Чтобы принять участие в акции, сделайте следующее.

Соберите мусор на территории ваших постоянных прогулок или в местах, выбранных для отдыха на природе. Это может быть место вашего проживания или там, где отдыхаете во время проведения акции.

Сфотографируйте место до и после уборки.

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Источник фото: Министерство культуры Московской области

Приокско-Террасный заповедник — один из самых маленьких заповедников России. На площади менее пяти тысяч гектаров обитает 151 вид птиц и 57 видов диких млекопитающих. Волонтерское движение появилось здесь пять лет назад. За такое короткое время заповедник вошел в число лидеров по реализованным проектам на особо охраняемых природных территориях с участием волонтеров. Количество добровольцев, оказавших помощь Приокско-Террасному заповеднику, достигает более 4,5 тысячи человек.