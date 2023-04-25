Подмосковье 25 апреля 2023, 16:32 Принципы действия гарантийного срока по капитальному ремонту напомнили в Подмосковье Фонд капитального ремонта

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнило о принципах действия гарантийного срока по капитальному ремонту. Отмечается, что это срок, в течение которого подрядная организация несет ответственность за качество выполненных работ.

«Гарантии на работы по капитальному ремонту составляют пять лет с момента завершения работ и подписания акта приемки», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он также подчеркнул, что при обнаружении любых дефектов после ремонта собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию для составления первичного акта осмотра. Также можно сфотографировать или снять на видео недочеты и предоставить материалы Фонду капитального ремонта.

После обращения представители Фонда капремонта вместе с подрядной организацией, собственниками жилья, управляющей организацией и сотрудниками строительного контроля проведут выезд на объект.

«Если недостатки не являются следствием нарушения технологии производства работ, то случай не относится к гарантийному и обязанность по устранению данных замечаний у подрядной организации отсутствует», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Отмечается, что гарантийный срок не отменяет проведение плановых работ и обязанность управляющей организации обслуживать многоквартирный дом.

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