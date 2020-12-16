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    16 декабря 2020, 23:25

    Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ

    Редакция сайта 360°

    16 декабря в МГОУ состоялась онлайн-конференция «Принцип единства публичной власти и его реализация в условиях обычного и чрезвычайных режимов управления». В ней приняли участие представители Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Московской государственной юридической академии, РУДН, Самарского исследовательского университета, а также организаций межмуниципального сотрудничества.
    Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ

    Участникам конференции представили посвященный теме научный доклад Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ. В рамках дискуссии собравшиеся обсудили конституционные новеллы 2020 года и возможные пути их практической реализации, а также проблемы совершенствования деятельности власти в условиях пандемии.

    Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Директор Центра исследований проблем территориального управления МГОУ В. Балытников отметил, что пандемия не только выявила неготовность человечества к типичным для его истории угрозам, но и разрушила внешне уютную, но на деле ирреальную среду жизни населения большинства стран мира. Успешно противостояли пандемии те страны, в которых удалось быстро обеспечить хорошую координацию всех звеньев управления, единую политику всех уровней власти и надлежащее информирование населения.

    Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА профессор В. В. Комарова посвятила свое выступление тематике модификации территориальных пределов осуществления публичной власти в современной России.

    Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Завкафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета, профессор В. В. Полянский обратил внимание на необходимость творческого понимания и решения основных задач публичной власти в режиме повышенной готовности.

    По результатам научной дискуссии будут подготовлены рекомендации по совершенствованию правовых основ работы органов власти федерального, регионального и местного уровней.