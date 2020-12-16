Принципы деятельности публичной власти в условиях пандемии обсудили на конференции в МГОУ

Участникам конференции представили посвященный теме научный доклад Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ. В рамках дискуссии собравшиеся обсудили конституционные новеллы 2020 года и возможные пути их практической реализации, а также проблемы совершенствования деятельности власти в условиях пандемии.

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Директор Центра исследований проблем территориального управления МГОУ В. Балытников отметил, что пандемия не только выявила неготовность человечества к типичным для его истории угрозам, но и разрушила внешне уютную, но на деле ирреальную среду жизни населения большинства стран мира. Успешно противостояли пандемии те страны, в которых удалось быстро обеспечить хорошую координацию всех звеньев управления, единую политику всех уровней власти и надлежащее информирование населения.

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Заведующая кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА профессор В. В. Комарова посвятила свое выступление тематике модификации территориальных пределов осуществления публичной власти в современной России.

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Завкафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета, профессор В. В. Полянский обратил внимание на необходимость творческого понимания и решения основных задач публичной власти в режиме повышенной готовности.

По результатам научной дискуссии будут подготовлены рекомендации по совершенствованию правовых основ работы органов власти федерального, регионального и местного уровней.