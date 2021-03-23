Арабская принцесса инвестирует миллионы в лечебное питание из Подмосковья: в чем его секрет?

Арабская принцесса инвестирует миллионы в подмосковный проект в области разработки инновационных нутрицевтических технологий. Речь в том числе о персонализированном питании, аналогов которого нет ни в России, ни в странах Персидского залива.

Королевскую семью заинтересовал проект группы компаний «Иннованта». Арабская принцесса решила вложить в него 10 миллионов долларов.

Фирма производит и продает нутрицевтическое питание. В основном это сухие напитки и белковые композитные смеси.

Что такое нутрицевтическое питание?

Предприятие находится в Подмосковье. О том, что из себя представляет инновационное питание, рассказал Николай Сидоров, управляющий партнер группы компаний «Иннованта».

«Это питание, направленное на поддержку, на питание организма витаминами, микроэлементами. У нас не БАДы, у нас специализированное персонализированное питание, которое обладает профилактическими либо лечебными свойствами», — пояснил Сидоров.

Источник фото: телеканал «360»

Продукцию взяли на баланс подмосковные больницы. Николай уверяет, что сухие смеси и напитки помогают пациентам восстанавливаться быстрее.

«Давайте представим: вот пациент попадает в стационар. Ему дают котлету, обычную. В ней на выходе определенное количество белка. Скажем, 10. И пациент получает такую же котлету, но в составе содержится обогащенный компонент — смесь белковая, композитная, сухая. На выходе данный продукт будет содержать уже не 10 граммов, а, например, 15», — уточнил Николай Сидоров.

Именно Николай на выставке в Дубае заключал договор с принцессой Хинд Аль Кассеми. Совместный проект будет реализовываться в технопарке исследований, технологий и инноваций в Шардже. Сотрудничество с арабской стороной позволит наладить поставки российского питания в разные страны мира. Но это не самое важное. Главная миссия компании — создать лечебное питание, исходя из потребностей каждого человека.

Цену для российского потребителя удается держать на уровне из-за того, что все компоненты — отечественные. Например, для приготовления сухого напитка привозят натуральные экстракты из Алтайского края, а само производство расположено в Долгопрудном.

Источник фото: телеканал «360»

На заводе выпускают различные варианты сухих смесей, в том числе с использованием уникальной технологии микрокапсулирования. Она позволяет получить микроскопические пузырьки-контейнеры с действующим веществом внутри. То есть активные вещества не разрушаются под действием агрессивной среды нашего желудка, а всасываются полностью.

Что думают о разработке врачи?

Что же по поводу разработки говорят врачи? Мнение о лечебном питании высказал практикующий врач — эндокринолог-диетолог.

Пациенты постоянно испытывают дефицит белков, жиров, углеводов, ведь все силы брошены на борьбу с болезнью. Нутрицевтическое питание — это готовая смесь всех элементов, отмечают медики.

«Быстрее усваивается, легче усваивается. То есть организм пациента не тратит время на переваривание продуктов», — пояснила Мария Горягина, эндокринолог-диетолог.

Врач подчеркнула, что лечебное питание десятки лет помогает людям в выздоровлении. И чем дальше развиваются технологии, тем лучше эффект. Компаний, которые занимаются таким питанием, в России немало, но арабская принцесса обратила внимание именно на «Иннованту». Ведь миссия фирмы — сделать все питание персонализированным. Этот аспект для партнеров из ОАЭ очень важен. Это связано с тем, что в регионе Персидского залива чуть ли не эпидемия диабета. Им болен каждый четвертый житель. И пациентам крайне необходимо персонализированное питание.

Похоже, что сухие порошки и напитки — те самые инструменты, которые в перспективе позволят нам жить дольше. А российское лечебное питание и нутрицевтические разработки смогут помочь всему миру.