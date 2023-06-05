Подмосковье 05 июня 2023, 19:34 Принятые Мособлдумой законы о мерах поддержки предпринимателей вступили в силу 1 июня

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С 1 июня в Подмосковье начали действовать законы о расширении мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, которые ранее одобрили депутаты Московской областной думы. Об этом в эфире «Области перемен» сообщил парламентарий Тарас Ефимов. Другой гость программы, директор Московского областного театра кукол Олег Лабозин, рассказал об областном театральном проекте.

Поддержка бизнеса в Подмосковье

В Московской области расширяются меры поддержки малого и среднего предпринимательства, растет и число их получателей. С 1 июня в Московской области вступили в силу обновленные меры поддержки. Большое внимание в регионе уделяют открытию бизнеса по франшизе.

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Также совместно с минпромторгом РФ министерство инвестиций Подмосковья помогает промышленным предприятиям. В 28% случаях компании получают отказ в субсидировании, потому что не соответствуют критериям. Чтобы снизить их число, в Подмосковье запустили сервисы предпроверки.

«Сейчас у нас больше 550 тысяч самозанятых, а число малых предпринимателей приближается к двум миллионам. Те меры поддержки, которые направлены на помощь и становление, всегда востребованы», — сообщил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов.

Театральный сезон

В Подмосковье впервые реализуется проект «Театр кукол в парке». Его автором стал Московский областной театр кукол. Мероприятие поддержало министерство культуры и туризма Московской области. Первые показы уже состоялись в Воскресенске — там показали спектакль «Принцесса Крапинка».

В мае в Подмосковье состоялся международный фестиваль театров кукол. В рамках этого мероприятия завершилась работа лаборатории «Маленькая драма». Московский областной государственный театр кукол стал победителем грантового конкурса на организацию тифло-комментирования в номинации «Старт».

«Мы договорились, что можем показывать свои спектакли в парках для наших дорогих областных зрителей. Министерство с энтузиазмом поддержало нашу инициативу», — сообщил директор Московского областного театра кукол Олег Лабозин.

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