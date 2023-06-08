08 июня 2023, 15:16
Областной фестиваль керамики «Синица» пройдет в Раменском в июне
Региональный керамический фестиваль «Синица» состоится 17 июня в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках мероприятия пройдет ярмарка народных промыслов, традиционный чемпионат по гончарному искусству и выставка творчества на траве. Также специалисты смогут провести профильные мастер-классы и предложить авторскую программу.
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Заявки на участие в мероприятии принимаются до 10 июня на сайте фестиваля.
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Раменское
Народные промыслы
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