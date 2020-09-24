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    24 сентября 2020, 20:30

    Собственники жилья в Подмосковье смогут принять решения о работе своих УК онлайн

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    Жители Подмосковья смогут решить вопросы о работе своих управляющих компаний онлайн. Сделать это поможет новый сервис. Регион первым в России перевел собрания собственников жилья многоквартирных домов в электронный формат.
    Собственники жилья в Подмосковье смогут принять решения о работе своих УК онлайн

    Подмосковные жители смогут инициировать онлайн-голосования через ЕИАС ЖКХ по нескольким темам. Среди них утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества, отчета УК об исполнении договора и не только.

    Кроме того, собственники квартир смогут выбрать в онлайн-формате совет дома, решить вопросы о капитальном ремонте, перепланировке помещений, благоустройстве, рекламных конструкциях и многих других вопросах.

    Понадобится лишь скачать мобильное приложение ЕИАС ЖКХ в App Store или Google Play или перейти на сайт dom.mosreg.ru.

    Инициировать голосование сможет каждый житель многоквартирных домов Подмосковья, отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Проведение голосования в онлайн формате — доступная и простая возможность для собственников в многоквартирных домах Подмосковья. <…> Единственное условие — пользователь должен иметь учетную запись на „Госуслугах“

    Антон Велиховский.

    Он подчеркнул, что система исключает фальсификацию голосов, некорректное оформление доверенности или нарушение порядка передачи документов в Госжилинспекцию Московской области.

    Новости SMI.FM