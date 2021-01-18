Подмосковные школы с 2021 года начнут принимать детей в первые классы 1 апреля

С 2021 года школы Подмосковья станут принимать детей в первые классы с 1 апреля. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что подать документы можно будет до 30 июня. С 5 июля ребенка удастся записать в любую школу со свободными местами.

С этого года в Подмосковье меняется порядок приема в первый класс. Запись детей начнется не 1 февраля, как это было в прошлые годы, а 1 апреля Ирина Каклюгина.

Подать заявление на запись ребенка в первый класс смогут его родители или законные представители. По словам Каклюгиной, процедура не изменится. Запись откроют на областном портале госуслуг.

«Процедура подачи удобная и не занимает много времени», — уточнила она.

А в этом учебном году первоклассниками в Подмосковье стали 110 тысяч ребят.