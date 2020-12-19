«Принести радость в семью». Митрополит Ювеналий дал совет, как отметить Новый год в пандемию

Из-за пандемии этот Новый год будет сильно отличаться от остальных. Коронавирус заставил отказаться от массовых мероприятий и шумных корпоративов, однако это не значит, что праздник испорчен. Митрополит Ювеналий в интервью «360» отметил, что принести чудо можно и домой, а также поблагодарил врачей за их героизм в борьбе с вирусом.

Митрополит заметил, что массовые новогодние праздники, к которым все привыкли в последние годы, были не всегда. Он подчеркнул, что во времена его детства радость приносили не они, а домашние хлопоты — украшение елки с родителями и подготовка семейного праздника.

«Сегодня, я думаю, родители должны вот эту радость принести в семью, обязательно купить елку, чтобы дети участвовали в украшении елки, чтобы перед родителями дети какие-то стишки прочитали, какой-то подарочек получили из-под елочки от Деда Мороза. И у них останется впечатление на всю жизнь об этом Новом годе, [больше], чем [если бы] куда-то пошли на большие встречи», — отметил митрополит.

Ювеналий подчеркнул, что украшение елки с родителями обязательно подарит детям ощущение праздника, которое останется у них в памяти и после Нового года.

Герои пандемии

Ювеналий также поблагодарил врачей, которые продолжают бороться с пандемией. Тех медиков, которые спасали жизни, при этом погибали от коронавируса сами, митрополит сравнил с героями на войне — он подчеркнул, что власти страны должны чествовать их подвиг.

Ювеналий отметил, что церковь уже направляла прошения о награждении, а сам митрополит выписывал медикам благодарственные грамоты. Он подчеркнул, что к врачам нужно относиться с чувством благодарности — но это не единственное, что можно сделать, чтобы облегчить их труд. Митрополит уверен, что те люди, которые могут сделать прививку от коронавируса, обязаны вакцинироваться.

«Через это не только свое здоровье человек сохраняет, но и ограждает людей от того, чтобы, если ты заразишься и заболеешь, не заразить ближнего. Об этом даже говорить не стоит. Слава Богу, что есть такая возможность», — подчеркнул Ювеналий.

Полная версия интервью митрополита Ювеналия на сайте «360».