Подмосковье 17 января 2023, 18:16 «Пример уникального взаимодействия». Посол Белоруссии — о развитии связей с Подмосковьем Посол Белоруссии Крутой: Подмосковье — пример уникального взаимодействия с республикой РИА «Новости»

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Товарооборот Московской области и Белоруссии достиг отметки почти в 10 миллиардов долларов. Уровень взаимодействия сторон очень высокий и должен стать примером для других регионов, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.

«В этом смысле Московская область уникальна, ее экономическая стратегия уникальна. И когда предлагаются такие фантастические условия по помещениям, по логистике, по налогам, естественно [это привлекает] производителей из Белоруссии и других стран», — отметил дипломат по итогам встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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Крутой также обратил внимание, что Московская область имеет 50 договоров о побратимских отношениях с Белоруссией. Многим соглашениям уже больше 10 лет. Ни с одним другим регионом России у республики нет такого количества подобных соглашений, подчеркнул он.

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«Это уникальное взаимодействие на местном уровне, оно должно тиражироваться и на другие регионы. Быть абсолютным примером. Сотни белорусских компаний работают сегодня в Московской области в малых городах и небольших районах. Конечно, все это мы будем поддерживать и развивать», — подчеркнул посол.

По его словам, на повестку встречи вынесли также взаимодействие в сфере сельского хозяйства. Отдельное внимание при этом уделили животноводству, развитию теплиц, плодово-ягодной теме. Затронули также сферу переработки и сортировки отходов.