Приложения «Госуслуги Московской области» и «Добродел» появились на RuStore

Электронные сервисы правительства Московской области появились в магазине мобильных приложений RuStore. Сервисы «Госуслуги Московской области» и «Добродел» теперь можно скачать и установить на смартфоны с операционной системой Android.

«Наши онлайн-сервисы пользуются популярностью среди жителей Подмосковья. Мобильное приложение „Госуслуги Московской области“ скачали более 1,7 миллиона раз, а приложение „Добродел“ — более 820 тысяч раз», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Она подчеркнула, что скачивать актуальные версии приложений из RuStore удобно и безопасно. Для скачивания приложения «Госуслуги Московской области», нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку «Установить с помощью RuStore». Другой вариант — ввести название приложения в строку поиска. Скачать приложение «Добродел» можно по этой ссылке.

Бета-версию российского магазина приложений RuStore запустили 25 мая при поддержке Минцифры. В нее интегрировали системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Для пользователей доступны самые разные приложения: это и государственные сервисы, и приложения мобильных операторов, игры, маркетплейсы.

Летом в RuStore собираются интегрировать платформы push-уведомлений и платежной системы. Также планируется запуск рейтингов приложений, а до конца этого года — запуск аналитических и маркетинговых инструментов.