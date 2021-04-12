Приложение «Усыновление в Московской области» появилось на iOS

Приложение об усыновлении в Подмосковье появилось на iOS. Теперь жители смогут установить его на телефон не только с помощью Google Play, но и App Store.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что мобильное приложение поможет жителям, которые хотят усыновить или взять под опеку ребенка.

Такое приложение создали для потенциально замещающих родителей. Оно дает им доступ к открытой информации о детях, нуждающихся в устройстве в семью Ирина Каклюгина.

Каклюгина провела аналогию с региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Приложение, по ее словам, — это его онлайн-версия.

«Важно, что пользователи могут увидеть фотографии детей и их имена, возраст, группу здоровья, а также форму устройства, на которую можно передать ребенка», — добавила Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра, программа поможет записаться на прием в органы опеки и задать вопросы сотрудникам. Это бесплатный сервис для всех желающих.