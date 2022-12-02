Подмосковье 02 декабря 2022, 17:30 Приложение «Транспорт Подмосковья» за 8 месяцев упростило жизнь 50 тысяч пассажиров

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В Московской области уже 8 месяцев работает приложение «Транспорт Подмосковья». Ежедневно им пользуется порядка одной тысячи человек, а число скачиваний достигло 50 тысяч.

Приложение позволяет рассчитать время в пути и узнать график маршрута автобуса. Сейчас пользователям доступны 1,5 тысячи автобусных маршрутов региона.

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«Из обратной связи жителей мы понимаем, что благодаря приложению поездки стали удобнее, ведь с его помощью можно выстроить маршрут и отследить актуальное расписание автобусов», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Скачать мобильное приложение можно как в App Store, так и в Google Play, а с помощью функции «Построить маршрут» пользователи могут найти самый быстрый и комфортный способ передвижения.

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