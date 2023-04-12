Подмосковье 12 апреля 2023, 14:53 Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали свыше 70 тысяч аз за год Минтранс Подмосковья

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Приложение «Транспорт Подмосковья» работает уже год. За это время его скачали свыше 70 тысяч раз.

Как рассказали в Минтрансе, приложение набирает все большую популярность у жителей. С его помощью пассажиры могут узнать, где находится автобус, построить нужный маршрут и посмотреть точное время прибытия транспорта на остановку.

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«Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,5 тыс. автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тыс. принадлежат Мострансавто», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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