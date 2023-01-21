Подмосковье 21 января 2023, 23:30 Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали более 61 тысячи человек

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Мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» скачали за 9 месяцев более 61 тысячи человек. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

В приложении доступны 1,5 тысячи автобусных маршрутов более 100 перевозчиков региона, из них 1,2 тысячи маршрутов — «Мострансавто».

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Как уточнили в областном Минтрансе, в приложение планируется добавить еще порядка 500 маршрутов общественного транспорта.

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С помощью сервиса жители могут отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут и узнать точное время прибытия на остановку.

Также пассажиры могут оставить отзывы о работе общественного транспорта на платформе сервиса в разделе «Поддержка».

Также в приложении «Транспорт Подмосковья» доступен сервис пассажирских перевозок по требованию «НамПоПути», который работает в трех округах по маршрутам: в Красногорске — от ЖК «Изумрудные холмы» и ЖК «Земледелец» до станции МЦД Опалиха, в Балашихе — от микрорайона Павлино до станции Ольгино и в Подольске — от «ЮнаВет» до станции МЦД Подольск.

Скачать мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» можно на платформах App Store и Google Play.

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