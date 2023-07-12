Подмосковье 12 июля 2023, 09:45 Приложение «Системы-112» приняло более 5 тысяч заявок в Подмосковье с начала работы Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Сотрудники «Системы-112» приняли и обработали более пяти тысяч запросов через мобильное приложение «112МО». Оно заработало в 2017 году.

Через мобильное приложение жители могут обратиться за помощью к операторам и воспользоваться другими полезными функциями. Оно дает возможность быстро вызвать экстренную помощь, посмотреть маршрут скорой, службы газа или помочь ближнему, если стали свидетелем происшествия. Также оно позволяет найти ближайшее медицинское учреждение, пожарную часть, участковый пункт полиции и МФЦ на карте и построить к ним маршрут.

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Через приложение можно отправить сообщение, нажав кнопку «Я здесь, мне нужна помощь». Оператор автоматически получит координаты человека.

В ближайшее время в приложении появятся и другие полезные функции. С каждым годом оно становится более удобным и умным.

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