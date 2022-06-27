Приложение «Проверки Подмосковья» упростили по просьбам управдомов

В работу мобильного приложения «Проверки Подмосковья» внесли изменения по просьбам управдомов. Они позволят быстрее фиксировать и направлять в работу нарушения.

Как рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова, раньше для отправки сообщения о нарушении управдомы заполняли длинный чек-лист. Теперь они смогут отмечать только нужные им недочеты и направить информацию в работу. Это сэкономит время и ускорит работу.

Управдомы начали помогать с фиксацией нарушений на дворовых территориях в марте этого года. Обычно это неубранный мусор и вандальные надписи на детских площадках. С помощью приложения «Проверки Подмосковья» уже выявили 4435 дефектов. Самыми активными оказались управдомы в Долгопрудном, Ленинском, Королеве, Домодедове и Кашире.