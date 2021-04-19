Приложение «Проверки Подмосковья» проследит за чистотой у школ и детских садов

Сезонные проверки чистоты около школ и детских садов начались в Подмосковье. Проследить онлайн за уборкой мусора, исправностью площадок и ограждений поможет мобильное приложение.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, за последние пять дней провели около 16 тысяч цифровых осмотров в приложении «Проверки Подмосковья».

Зимой сервис помогал контролировать уборку снега и безопасность входных групп, а в теплое время года приложение позволяет отслеживать уборку мусора, листвы, исправность инвентаря и ограждений Максим Рымар.

Он добавил, что под контроль попали более 3,2 тысячи школ и детских садов Московской области.

«За пять рабочих дней с помощью мобильной платформы уже провели 16 тысяч проверок. Недочеты направили на доработку исполнителям», — отметил Рымар.

Министр объяснил механизм работы приложения. Каждый день ответственный сотрудник учреждения проводит осмотр по чек-листу в приложении. Он же составляет фотоотчет.