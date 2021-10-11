Новое мобильное приложение поможет жителям Подмосковья заказать вывоз строймусора

Жители Подмосковья смогут в один клик заказать вывоз строительного мусора онлайн через новое приложение «СтройВывоз» или на сайте rfc-eco.ru. Эти сервисы будут работать круглосуточно.

Приложение и сайт запустила компания «РТ-Инвест». Там для пользователей предусмотрели удобный функционал.

Например, оплату банковской картой, выбор интервалов для вывоза и отслеживание заказа.

Сегодня услуга доступна в Мытищах, Химках, Пушкино, Красногорске, Королеве, Одинцове, Лобне и Долгопрудном, а в конце года охватит всю Московскую область пресс-служба «РТ-Инвест».

Мобильное приложение «СтройВывоз» можно установить с помощью Google Play. Вскоре оно появится и в App Store.

Для заказа вывоза нужно всего несколько шагов. Достаточно заполнить анкету, выбрать день, время и свой объем отходов: восемь, 20, 27 или 36 кубических метров.

Диспетчер поможет клиенту рассчитать стоимость. Следить за выполнением работ удастся через СМС-уведомления.