Новое мобильное приложение поможет жителям Подмосковья заказать вывоз строймусора
Жители Подмосковья смогут в один клик заказать вывоз строительного мусора онлайн через новое приложение «СтройВывоз» или на сайте rfc-eco.ru. Эти сервисы будут работать круглосуточно.
Приложение и сайт запустила компания «РТ-Инвест». Там для пользователей предусмотрели удобный функционал.
Например, оплату банковской картой, выбор интервалов для вывоза и отслеживание заказа.
Сегодня услуга доступна в Мытищах, Химках, Пушкино, Красногорске, Королеве, Одинцове, Лобне и Долгопрудном, а в конце года охватит всю Московскую область
Мобильное приложение «СтройВывоз» можно установить с помощью Google Play. Вскоре оно появится и в App Store.
Для заказа вывоза нужно всего несколько шагов. Достаточно заполнить анкету, выбрать день, время и свой объем отходов: восемь, 20, 27 или 36 кубических метров.
Диспетчер поможет клиенту рассчитать стоимость. Следить за выполнением работ удастся через СМС-уведомления.