Приложение «Народный инспектор» помогло выявить 2,5 тысячи нарушений парковки в Подмосковье

Более 2,5 тысячи нарушений правил парковки выявили в Подмосковье с начала этого года благодаря приложению «Народный инспектор». Штраф получили 285 водителей.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

«За создание помех у контейнерных площадок возбудили 179 административных дел. Все нарушения устранены», — сказала она.

По ее словам, нарушениями считаются и парковка на детских площадках или газонах. Больше всего случаев, когда машины препятствовали подъезду к мусорным бакам, обнаружили в Ленинском, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Красногорске.

Ранее стало известно, что Мособлдума предложила наделить власти Подмосковья полномочиями по перемещению машин на штрафстоянку. Пока этим занимаются сотрудники ГИБДД.