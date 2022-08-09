Приложение «Народный инспектор» помогло выявить более 34 тысяч нарушителей в Подмосковье

С начала текущего года пользователям мобильного приложения «Народный инспектор» на территории Подмосковья удалось зафиксировать сразу 34 160 случаев нарушений правил парковки. Среди них более 27 тысяч зарегистрированы в местах для зеленых насаждений, еще 219 — на детских площадках, а 6 911 препятствовали проезду специальной техники и к контейнерным площадкам.

«Назначено 5 585 штрафов автовладельцам, остальные получили предостережение. Наибольшее количество нарушителей жители выявили в Ленинском городском округе — 7207, Балашихе — 4491, Одинцовском — 3604, Красногорске — 2735, Люберцах — 2449, Химках — 1839, Мытищах — 1732. Все нарушения устранены», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Так называемым «народным инспектором» может стать любой житель Подмосковья, который неравнодушен к происходящему на улицах. Посредством мобильного приложения можно тщательно следить за порядком в своем дворе и рядом с ним. Для этого нужно скачать приложение «Добродел» и найти там подраздел «Народный инспектор». Туда нужно будет загрузить короткую видеозапись по нескольким темам — например, о размещении транспорта в неположенных местах или о сбросе мусора с автомобилей. Нарушителям грозит штраф в размере до 5000 рублей.