К борьбе со снегом готовы. Новое приложение будет контролировать уборку дворов и дорог в Подмосковье

Снега на улицах Подмосковья немного, но уже скользко. Это значит, работникам ЖКХ предстоит трудиться в усиленном режиме. В этом году дворники начали работать не просто с лопатой, а еще и с приложением для смартфона.

Источник фото: телеканал «360»

Дворнику на телефон приходит сообщение, и он сразу приступает к работе. После уборки нужно загрузить фото выполненной работы в приложение, отметить свою точку на карте и отправь в систему. Его мгновенно фиксируют в подмосковном министерстве благоустройства.

Ведомство установило тотальный контроль за работой сотрудников. Для горожан это значит, что улицы, площадки, проезды — станут чище, а все жалобы будут находить отклик в разы быстрее.

И не думайте, что работников благоустройства заставили массово закупать смартфоны. Техникой их обеспечили, мастер-класс по работе с приложением провели.

«Мы видим, кто где отработал и убрал свою территорию. Данное приложение служит для контроля качества», — отметил Дмитрий Иорданский, старший инспектор управления благоустройства.

Но с последствиями зимней непогоды только руками и лопатой не справиться. Поэтому на дороги выходят снегоуборочные машины. С момента окончания снегопада у работников есть четыре часа, чтобы очистить и обработать дороги.

Источник фото: телеканал «360»

«В кузове установлен у нас бункер для сыпучих реагентов — это соль, пескосмесь», — объяснил водитель автомобиля.

«Мосавтодор» круглосуточно мониторит погодные условия и дорожную обстановку. Идет обработка противогололедными материалами, особое внимание уделяется опасным участкам.

«В приоритетном порядке обрабатываются и очищаются вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения, затем дороги для обеспечения проезда экстренных служб и автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, к социально-значимым местам», — уточнила Екатерина Ельчева, замначальника отдела содержания второго регионального управления ГБУ «Мосавтодор».

В каждой машине установлена система ГЛОНАСС, плюс приложение отслеживает движение, маршрут и уборку территории.

На сегодняшний день все дорожные службы Подмосковья готовы к зиме.

Источник фото: телеканал «360»

«После того, как снег выпадает, на дорогах случаются коллапсы, и здесь Россия не уникальна, вопрос в том, какое время реагирования на такие ЧС. Подмосковные дорожные службы будут постоянно проводить мониторинг дорожной ситуации и обеспечивать вывод и техники, и необходимого количества людей на уборку дорог. За два-три часа до снегопада. Оперативно решаются и все проблемы на сельских, муниципальных дорогах. В общем, дорожное хозяйство Подмосковья к зимнему сезону подготовилось», — заявил Сергей Пахомов, депутат Госдумы от Московской области.

Противогололедные материалы закуплены, места снегосвалок определили, технику переоборудовали. А снегопад себя ждать не заставит.