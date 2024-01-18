Подмосковье 18 января 2024, 13:13 Приложение «ИнформУИК» запустят в Подмосковье перед президентскими выборами

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Новое приложение для работы с избирателями «ИнформУИК» запустят в Подмосковье в преддверии президентских выбороы. Об этом в эфире «360» рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

С 17 февраля в регионе начнутся поквартирные обходы избирателей, которые продлятся до 7 марта. Жителям напомнят, в какие дни и в каких формах будут проходить президентские выборы, где находится ближайший участок, как можно отдать свой голос дистанционно, и так далее. Впервые для этой работы обходчики будут использовать приложение «ИнформУИК», которое поможет систематизировать полученную информацию.

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«Приложение предназначено для членов комиссий, которые будут проводить поквартирные обходы жителей. Этим у нас будут заниматься 15 876 человек. С помощью „ИнформУИК“ вносятся данные об избирателях и их предпочтительной форме голосования. Основная задача — вести точный учет и организовать правильную логистику для наших комиссий, чтобы не было наложений в работе», — рассказал Илья Березкин.

На обходе информаторы уточнят, действительно ли избиратель проживает по этому адресу, попросят назвать фамилию, имя и отчество. У жителя поинтересуются, собирается ли он участвовать в голосовании, и какая форма является для него предпочтительной. Если это ДЭГ, информатор расскажет подробности. Если кому-то понадобится выездное голосование, специалист сделает пометку.

«Конечная цель поквартирных обходов — убрать все „белые пятна“, связанные с президентскими выборами, для избирателей», — уточнил Березкин.

Информаторы будут одеты в брендированную униформу, у каждого будет свой бейдж с номером телефона горячей линии 8-800-550-97-44, где можно будет проверить личность обходчика. Это можно сделать и с помощью персонального удостоверения, которое обязаны предъявить жителю.

Илья Березин добавил, что избирательная система Московской области — самая большая в России. Здесь 36 тысяч 283 члена избирательных комиссий, а число избирателей составляет почти 6,34 миллиона человек. Работа по подготовке к президентским выборам уже началась.

Лучшая избирательная кампания среди губернаторов в 2023 году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сказал президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко в интервью «360».

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