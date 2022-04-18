Подмосковное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery

Мобильное приложение «Добродел» теперь стало доступно на платформе AppGallery. Его разработали в Подмосковье в 2016 году. Сейчас им пользуются свыше 804 тысяч жителей региона.

Онлайн-сервис принимает обращения и жалобы, связанные с уровнем качества любых услуг — от ЖКХ до благоустройства.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жители Московской области могут скачать приложение на смартфонах с операционной системой Android.

Это актуально для тех, кто не хочет прибегать к сервисам Google Play Надежда Куртяник.

Она уточнила, что раньше владельцы телефонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел».

Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery по ссылке. С помощью приложения жители могут участвовать в голосованиях, следить за стройками, ремонтом и не только.

По словам Куртяник, обновленной версией «Добродела» через AppGallery пользуются уже более четырех тысяч человек.