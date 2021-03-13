Приложение для «умных» приборов учета воды запустит водоканал Подольска

МУП «Водоканал» Подольска планирует в марте запустить мобильное приложение с личным кабинетом — с его помощью можно будет отслеживать показания «умных» счетчиков воды и вносить платежи. Сейчас в округе стоит порядка трех тысяч таких приборов.

Об этом сообщили в группе «Водоканал Подольск» во «ВКонтакте».

«В данный момент установлено около трех тысяч таких приборов учета, в основном у абонентов МУП „Водоканал“, у которых заключены прямые договоры водоснабжения и водоотведения с нашим предприятием. Установка производится по желанию собственника квартиры. Планируется в ближайшем будущем распространить зону покрытия на микрорайон Львовский, а также район Силикатной», — сказано в сообщении.

Программу установки «умных» счетчиков расхода воды запустили в Подольске в 2019 году. Новые приборы автоматически снимают показания и передают их для расчетов. Это происходит автоматически в установленное время — один раз в сутки. Жителям больше не нужно самостоятельно записывать показания и отправлять их.

В водоканале подчеркнули, что такие приборы стоят несколько дороже обычных, однако помогут потребителю сэкономить в будущем. Ведь «умные» счетчики исключат ошибки в расчетах при начислении суммы к оплате, а также смогут свести к минимуму потери ресурсов. С их помощью житель сможет не только контролировать суточное и почасовое потребление воды, но и определить максимальную сумму расхода.

Сейчас в округе установлены семь базовых станций — этого количества достаточно, чтобы дистанционно собирать показания со всей территории.