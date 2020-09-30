Приложение для учителей запустили в Подмосковье. В нем можно править оценки и следить за расписанием

Школьный портал Подмосковья запустил мобильное приложение для учителей. Сервис позволит преподавателям править оценки, смотреть расписание и отмечать отсутствующих на уроке прямо в телефоне. Об этом рассказала пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Школьный портал Московской области запустил мобильное приложение для учителей „Журнал Школьный Портал“. С его помощью вести учет успеваемости и посещаемости учащихся стало еще проще и удобнее», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что благодаря приложению учителя-предметники получат доступ к основным функциям системы «Школьный портал».

«В нем можно выбирать образовательную организацию для работы с журналами, если педагог преподает в нескольких школах, оперативно вносить и редактировать оценки, отметки о присутствии и домашние задания, просматривать расписание, отмечать проведенные занятия, добавлять темы уроков», — пояснила Каклюгина.

Она добавила, что учителя ждали приложения. При его создании разработчики советовались с преподавателями, узнавали, каким они хотели бы его видеть. Для удобства в приложении есть возможность работы в офлайн-режиме с оценками, темами уроков и текстами домашних заданий без подключения к интернету.

«Важным пунктом также было наличие в мобильном журнале ссылок на наиболее популярные отчеты, которые педагоги строят чаще всего. Мы учли и это пожелание», — уточнила Каклюгина.