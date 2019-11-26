Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье

В Московской области появилось мобильное приложение «Проверка Подмосковья». Это сервис для всех сотрудников, которые отвечают за чистоту дворов, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благодаря приложению можно адресно следить за работами, рассчитывать потребность в дворниках. В преддверии зимы такой сервис особенно нужен региону: необходимо вовремя убирать снег и расчищать дороги.

Источник фото: Министерство благоустройства МО

Схема работы приложения «Проверка Подмосковья» крайне проста. Сначала муниципальные ЦУРы назначают задачи. Затем дворники получают их через сервис на смартфоне и отрабатывают, делая серию фото «до и после».

Источник фото: Министерство благоустройства МО

Повторных обращений на портале «Добродел» стало меньше Подробнее

Часть муниципалитетов уже начала использовать приложение. Лучшими в этом вопросе оказались Серебряные Пруды, Шаховская и Звездный Городок. А чтобы работникам было проще, провели три урока заместителей глав и представителей управляющих компаний. Там рассказали принципы приложения, алгоритм его работы. Протестировали результаты обучения главы муниципалитетов.