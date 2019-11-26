  • Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье

    26 ноября 2019, 11:30

    Андрей Зуев, Евгения Остапенко

    В Московской области появилось мобильное приложение «Проверка Подмосковья». Это сервис для всех сотрудников, которые отвечают за чистоту дворов, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
    Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье

    Благодаря приложению можно адресно следить за работами, рассчитывать потребность в дворниках. В преддверии зимы такой сервис особенно нужен региону: необходимо вовремя убирать снег и расчищать дороги.

    Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: Министерство благоустройства МО

    Схема работы приложения «Проверка Подмосковья» крайне проста. Сначала муниципальные ЦУРы назначают задачи. Затем дворники получают их через сервис на смартфоне и отрабатывают, делая серию фото «до и после».

    Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: Министерство благоустройства МО

    Повторных обращений на портале «Добродел» стало меньше

    Подробнее

    Часть муниципалитетов уже начала использовать приложение. Лучшими в этом вопросе оказались Серебряные Пруды, Шаховская и Звездный Городок. А чтобы работникам было проще, провели три урока заместителей глав и представителей управляющих компаний. Там рассказали принципы приложения, алгоритм его работы. Протестировали результаты обучения главы муниципалитетов.