Конкретные задачи и быстрый результат. Приложение для коммунальщиков заработало в Подмосковье
Благодаря приложению можно адресно следить за работами, рассчитывать потребность в дворниках. В преддверии зимы такой сервис особенно нужен региону: необходимо вовремя убирать снег и расчищать дороги.
Схема работы приложения «Проверка Подмосковья» крайне проста. Сначала муниципальные ЦУРы назначают задачи. Затем дворники получают их через сервис на смартфоне и отрабатывают, делая серию фото «до и после».
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Часть муниципалитетов уже начала использовать приложение. Лучшими в этом вопросе оказались Серебряные Пруды, Шаховская и Звездный Городок. А чтобы работникам было проще, провели три урока заместителей глав и представителей управляющих компаний. Там рассказали принципы приложения, алгоритм его работы. Протестировали результаты обучения главы муниципалитетов.