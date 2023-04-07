Подмосковье 07 апреля 2023, 17:11 Прилегающие территории станций МЦД-4 благоустроят в Балашихе

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Территории возле станций МЦД-4 благоустроят в Балашихе. Реконструкцию проведут в микрорайонах Железнодорожный, Кучино и Ольгино.

Благоустройство Бульвара цветов на улице Пролетарской уже началось. Здесь обустроят прогулочную зону, две детские игровые площадки, парковку для велосипедов и велодорожку. Также установят уличные тренажеры, скамейки, большой теневой навес с качелями и декоративные световые инсталляции. Украсит пешеходную зону круглый фонтан с подсветкой. Закончат реконструкцию летом 2023 года.

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Глава городского округа Балашихе, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров побывал на объекте, чтобы проконтролировать выполнение работ.

«В рамках открытия у нас МЦД-4 мы приняли решение благоустраивать прилегающую к станции Железнодорожная территорию. <…> Основные работы проведем на бульваре на улице Пролетарской. Он будет полностью реконструирован, <…> ведутся демонтажные работы. Заменим плитку, соединим через бульвар велосипедную дорожку, которую мы в прошлом году закольцевали», — рассказал Сергей Юров.

Также в Балашихе рядом с другой станцией МДЦ-4 реконструируют сквер Победы на улице Новой.

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