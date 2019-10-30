Прикроватные мониторы появились в больнице Пушкино. Они позволят следить за состоянием пациента

Следить за состоянием пациентов отделения интенсивной терапии в Пушкино будут с помощью высокотехнологичных прикроватных мониторов.

Центр анестезиологии-реанимации Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова получил пять новых универсальных прикроватных мониторов пациента, которые уже установлены в палате интенсивной терапии.

«Новое оборудование дает возможность оценить состояние пациента при одном взгляде на монитор. На его экране одновременно отображается несколько графиков, включая ЭКГ, артериальное давление, дыхание (респирация), температуру и так далее. Слежение за жизненными показателями больного увеличивает шансы на быстрое реагирование в случае проблем со здоровьем», — отметил заведующий центром анестезиологии-реанимации Сергей Куркин.

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На экран можно вывести как общие показатели, так и определенные. Чувствительные датчики фиксируют и регистрируют полученные данные. Благодаря компактным размерам, устройство помещается даже в маленькой палате. Его можно легко транспортировать, если возникла необходимость перемещения пациента.

Монитор оснащен встроенным регистратором, который может распечатать всю необходимую информацию в любой момент, что существенно экономит время и обеспечивает врачей необходимыми документами.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в 2019 году на оснащение оборудованием медучреждений выделено 2,4 миллиарда рублей.