Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян | 360°

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Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян

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Мобилизованные жители Подмосковья смогут бесплатно оставить своего домашнего питомца — собаку или кошку — в приютах для животных.

«Сейчас приюты готовы принять 90 животных, если хозяину не с кем оставить собаку или кошку на период службы. Важно понимать, что животных могут принимать только в индивидуальном порядке, после личного обращения гражданина и его согласия с условиями содержания», — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Все приюты смогут принять разное число животных, это будет зависеть от условий и количества мест. Например, такие приюты работают в Луховицах, Солнечногорске, Одинцове и Пушкино.

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- приют в Луховицах – до 15 животных (тел: 8-925-377-31-55);

— приют в Солнечногорске «Мокрый нос» — до 50 животных (тел: 8-962-915-21-39);

— приют «Гав» в Одинцове — до 20 животных (тел: 8-965-344-14-74);

— приют «Велес» Пушкино — до 5 животных (тел: 8-916-654-97-69).

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