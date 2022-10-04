Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 19:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Приюты Подмосковья примут питомцев мобилизованных россиян

Читать 360tv в

Мобилизованные жители Подмосковья смогут бесплатно оставить своего домашнего питомца — собаку или кошку — в приютах для животных.

«Сейчас приюты готовы принять 90 животных, если хозяину не с кем оставить собаку или кошку на период службы. Важно понимать, что животных могут принимать только в индивидуальном порядке, после личного обращения гражданина и его согласия с условиями содержания», — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

Реклама

Все приюты смогут принять разное число животных, это будет зависеть от условий и количества мест. Например, такие приюты работают в Луховицах, Солнечногорске, Одинцове и Пушкино.

Реклама

- приют в Луховицах – до 15 животных (тел: 8-925-377-31-55);

— приют в Солнечногорске «Мокрый нос» — до 50 животных (тел: 8-962-915-21-39);

— приют «Гав» в Одинцове — до 20 животных (тел: 8-965-344-14-74);

— приют «Велес» Пушкино — до 5 животных (тел: 8-916-654-97-69).

2 0 0 0 0 0