Приют для животных из цирков и шапито начали строить в Клину

В деревне Кузнецово городского округа Клин строят приют для животных, которых смогли спасти и восстановить после того, как они поработали в передвижных зоопарках, шапито или побывали в руках у нерадивых владельцев. Директор парка «Земля прайда» — ветеринар из Приморья, он уже организовал один такой приют на Дальнем Востоке.

Виктор рассказывает, что пока работал в Приморье, очень много заявок приходило из Центральной России, а туда далеко не всякое животное успеешь довезти. В итоге он обосновался в Подмосковье, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать.

«Кто-то жил дома, кого-то должны были отдать на выделку шкур и по итогу прикроватный коврик. Это я про львиц говорю. Люди купили львиц, должны были их вырастить и потом они должны были быть убиты и отправлены на выделку шкур», — рассказывает директор парка-приюта «Земля прайда» Виктор Агафонов.

Речь идет о редких белых львах — благо, их спасли и передали сюда, где они, никогда не видевшие живой природы, получили практически свободную и вольную жизнь. Места тут даже по меркам опытных проверяющих очень много.

«Мы можем с гордостью сказать, что мы прошли лицензию, получили ее и у нас все хорошо и мы имеем полное право принимать гостей. Да здесь и обсуждать нечего. Условия в десятки, десятки раз превосходят типичные условия для львов. Допустим вольер для льва по норме должен быть 100 м², у нас 10000 м²», — говорит директор парка-приюта «Земля прайда» Виктор Агафонов.

Еще один обитатель приюта — леопард Хасан, он 10 лет проработал в передвижном зоопарке, его планировали усыпить и сдать на поделки, а теперь он как домашний кот играет с директором и сотрудниками, по словам Виктора, доживет он где-то до 30 лет. В соседнем вольере — сервалы, тоже едва не павшие жертвами моды.

Львы, леопард, волки, енотовидные собаки — животных много, все со следами человеческих рук на шкурах и судьбах. Сейчас приют занимает площадь 5 гектаров, но зарезервировали под него в три раза больше места. Понимают, что будут расти.

Сейчас в парке идут последние приготовления перед открытием. 13 августа уже можно будет сюда официально приехать — посмотреть на животных, поддержать их своим вниманием и, конечно же, рублем, потому что все деньги будут уходить на их содержание. А если вдруг кто-то из посетителей посчитает, что готов взять опекунство над кем-то из обитателей приюта, можно смело обращаться напрямую в его администрацию.