Приют для 200 собак и 300 кошек построят в Красногорске

Новый ветеринарный центр с большим приютом для бездомных животных построят в Красногорске. Содействие проекту оказало правительство Московской области.

Приют «Лохматый ангел» получил в аренду от правительства Подмосковья большой участок земли для строительства нового многофункционального ветеринарного центра. Площадку, которая находится в коммунальной зоне «Красногорск-Митино», предоставили без проведения торгов. Площадь ее составляет 9550 квадратных метров, а предполагаемый объем инвестиций в проект составит четыре миллиона рублей.

«3 августа заключено соглашение между правительством Московской области и компанией „Лохматый ангел“ о реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию многофункционального ветеринарного центра для животных-компаньонов», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Важной частью центра станет приют для безнадзорных животных, который рассчитан на постоянное содержание 200 собак и 300 кошек. Еще 50 мест будет отведено под передержку.

На участке построят административно-общественный блок, ветеринарный корпус, открытый вольер для собак и закрытую отапливаемую зону для кошек.

«Центр решит проблему безнадзорных животных, обитающих на территории Красногорского городского округа, и одновременно станет социальным объектом для проведения различных образовательных и просветительских программ и мероприятий по ответственному отношению к животным», — добавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

Предполагается, что в новом центре будут действовать программы по льготному лечению и стерилизации животных, чьи владельцы не могут самостоятельно оплатить эти процедуры.

Ранее еще один приют для животных начали строить в Клину.