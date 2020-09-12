Приятная погода придет в московский регион на выходных

Синоптики пообещали теплую погоду без осадков жителям Москвы и Подмосковья. Температура воздуха прогреется до 19 градусов.

Жителей региона ожидает переменная облачность, осадков не будет. Ветет дукт с запада и юго-запада со скоростью 8 метров в секунду. К вечеру он может усилиться до 10 м/с, но дождей не предвидится.

Ночью столбики термометров покажут 8 градусов тепла в столице и 5 — в Московской области, сообщает Гидрометцентр России.

В воскресенье, 13 сентября, в Москве и области будет еще чуть теплее — температура воздуха прогреется до 20 градусов. Однако местами может быть кратковременный дождь. К тому же ожидается усиление ветра: порывы могут достигать 12-15 м/с.

Следующая неделя принесет похолодание. А в некоторых регионах центрального федерального округа начнутся первые заморозки.

Ранее россиянам посоветовали в эти выходные поехать по грибы или к морю. Для этого установится идеальная погода. Особенно приятно сейчас в Крыму, на черноморском побережье и в Краснодарском крае. Там сейчас в разгаре «бархатный» сезон.