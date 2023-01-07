Подмосковье 07 января 2023, 11:53 Прихожане встретили рождественскую ночь в храме Росгвардии в Балашихе Рождество в Князь-Владимирском храме в Балашихе

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В Балашихе в Князь-Владимирском храме состоялось праздничное богослужение. Его провел протоиерей Максим Беликов. Во время Божественной литургии в церковь внесли зажженную свечу как символ Вифлеемской звезды. Сотни верующих военнослужащих и их родственников пришли помолиться и получили подарки.

В богослужении приняли участие сотни военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, их родные и близкие, а также жители округа. Беликов зачитал послание Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он пожелал радости, благополучия и крепости сил и помощи от богомладенца Иисуса.

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Традиционно к иконе Рождества Христова торжественно вынесли зажженную свечу как символ Вифлеемской звезды. Настоятель храма поздравил прихожан с праздником, пожелал не ужесточиться в непростые времена, после чего вручил верующим подарки с цитатами из Священного писания.

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«И пусть это напутствие, которое написано лично для вас, будет благословением и посланием в наступившем году от Господа», — сказал настоятель храма.

Семья Архангельских с семью детьми пришла на богослужение в полном составе. Один из мальчиков помогает в храме, другой служит звонарем.

Жительница микрорайона Дзержинского Наталья ходит в Князь-Владимирский храм с начала его основания каждое воскресенье, а также в праздники всей семьей.

Бывшая военнослужащая Людмила Стрижакова пришла на службу, чтобы встретить праздник и помолиться за своих знакомых в зоне боевых действий.

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