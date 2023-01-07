07 января 2023, 12:44
Прихожане Патриаршего собора в Одинцове встретили Рождество
В главном храме Вооруженных cил Российской Федерации в округе Одинцово прошло рождественское богослужение. Литургию провел митрополит Каширский викарий патриарха Московского и всея Руси Феогност. Сотни военнослужащих с семьями помолились за участников спецоперации.
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Гостями Патриаршего собора во имя Воскресения Христова также стал гражданский персонал российской армии и сотрудники Минобороны России.
Сразу после богослужения прошел концерт рождественской музыки от хора Инженерных войск.
На Соборной площади перед храмом продолжается фестиваль с зимним катком площадью более шести тысяч «квадратов» и 60-метровым тюбинговым спуском. Ярмарку посетили уже более 160 тысяч человек.
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Православное рождество
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