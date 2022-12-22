Подмосковье 22 декабря 2022, 09:34 Прихожане храма в подмосковном селе Ершово начали шить носилки для раненых бойцов СВО

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Прихожане храма Живоначальной Троицы в селе Ершово Одинцовского округа месяц назад начали отшивать носилки. Они нужны для раненых в зоне СВО военнослужащих. Готовые изделия благотворительная организация «Золотые руки ангела» развозит по военным частям Подмосковья и в зону спецоперации.

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Тактические носилки Фома-180 разработаны для быстрой эвакуации раненых в условиях боя. Технологию их изготовления легко освоить.

«Сначала резали [стропу] ножницами, потом обжигали свечой. А потом купили термонож. И это все быстрее теперь происходит. Потом это все собирается на прищепки на столе по шаблону и скрепляется маркератором. На одни носилки уходит 30 минут», — рассказал куратор благотворительной организации «Золотые руки ангела» Андрей Щербаков.

На этом работа не заканчивается. Самая сложная часть — это прошивка всего каркаса. При храме работает всего две профессиональные швеи. Их сил для такого объема изделий недостаточно. Волонтеры нуждаются в профессионалах.

«На отшив уходит у профессионала где-то два часа. А те, кто только начинает, по несколько дней шьют, потому что каждое перекрестье надо прострочить в три слоя. Там должно быть определенное количество проколок. Порядка 140–160 проколов», — рассказал куратор благотворительной организации «Золотые руки ангела» Андрей Щербаков.

Благотворительная организация «Золотые руки ангела» уже передала военнослужащим более 32 тысяч носилок, часть из них была сделана волонтерами из Одинцовского округа.

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