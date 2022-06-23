Приходской дом построят при Спасском храме в Солнечногорске

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в безвозмездное пользование земельный участок около двух гектаров Спасскому храму в Солнечногорске. Здесь планируют возвести приходской дом, где будут организованы духовно-просветительские кружки и занятия воскресной школы.

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«По обращению религиозных организаций Подмосковья мы проводим работу по предоставлению земельных участков, которые используются для расширения существующих приходов, строительства новых храмов и иных православных объектов, а также передаем в собственность религиозным организациям землю под уже существующими храмами. В настоящее время у прихода есть потребность в строительстве приходского дома, для этих целей Минимуществом предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью порядка двух гектаров», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Спасский храм в Солнечногорске старинный, он был построен еще в 1759 году. Он является памятником истории и культуры федерального значения, одним из самых древних в городском округе Солнечногорск. За все годы существования храм никогда не закрывался.

В здании приходского дома планируют проводить занятия с ребятами из воскресной школы, также здесь будут организованы духовно-просветительские кружки для взрослых.