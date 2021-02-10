Приговоренных к принудительным работам в Подмосковье предложили трудоустраивать в АПК

В Подмосковье предложили привлекать к работе на сельскохозяйственных предприятиях осужденных, приговоренных к принудительным работам. Об этом сообщило управление региональной безопасности Московской области.

Зампред правительства Подмосковья, глава ГУ региональной безопасности Роман Каратаев указал, что развитие такого вида наказания, как принудительные работы, позволит снизить уровень рецидивной преступности. Осужденные получат средства к существованию и возможность сохранить социальные связи, а производственный сектор — дополнительную работу силу, что положительно повлияет на социально-экономическое развитие Московской области, отметил Каратаев.

Подмосковные предприятия АПК по причине прироста объемов производства и роста продаж продукции начали испытывать нехватку рабочей силы. В связи с этим представители бизнес-сообщества заинтересованы в создании рабочих мест и привлечении трудовых ресурсов, сообщили в ведомстве.

Аграрии в Московской области получат на развитие молочной отрасли в 2021 году более миллиарда рублей. Об этом ранее сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.