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    10 февраля 2021, 10:31

    Приговоренных к принудительным работам в Подмосковье предложили трудоустраивать в АПК

    Александр Блинов

    В Подмосковье предложили привлекать к работе на сельскохозяйственных предприятиях осужденных, приговоренных к принудительным работам. Об этом сообщило управление региональной безопасности Московской области.

    Приговоренных к принудительным работам в Подмосковье предложили трудоустраивать в АПК

    Зампред правительства Подмосковья, глава ГУ региональной безопасности Роман Каратаев указал, что развитие такого вида наказания, как принудительные работы, позволит снизить уровень рецидивной преступности. Осужденные получат средства к существованию и возможность сохранить социальные связи, а производственный сектор — дополнительную работу силу, что положительно повлияет на социально-экономическое развитие Московской области, отметил Каратаев.

    Подмосковные предприятия АПК по причине прироста объемов производства и роста продаж продукции начали испытывать нехватку рабочей силы. В связи с этим представители бизнес-сообщества заинтересованы в создании рабочих мест и привлечении трудовых ресурсов, сообщили в ведомстве.

    Аграрии в Московской области получат на развитие молочной отрасли в 2021 году более миллиарда рублей. Об этом ранее сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.